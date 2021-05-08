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Деловые новости

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Правительство увеличивает резервный фонд

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Правительство России единовременно увеличивает свой резервный фонд на 120,9 млрд рублей, сообщает издание «Прайм».

«Минфину России <…> внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 120 921 412 тыс. рублей за счет не использованных в 2020 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 г», — указано в распоряжении председателя правительства России Михаила Мишустина.

Резервный фонд России работает как накопительный фонд, средства которого используется для финансирования непредвиденных расходов, а также некоторых мероприятий федерального масштаба, которые не включены в бюджет на год.

Ранее были названы возможные источники финансирования поручений президента РФ Владимира Путина.

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