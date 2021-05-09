В Минэнерго рассказали, в каком случае могут ввести запрет на экспорт бензина

Власти России после завершения майских праздников будут рассматривать документы по запрету экспорта бензина из страны. Данная мера требуется для стабилизации внутреннего рынка топлива, приводит РИА «Новости» заявление министра энергетики Николая Шульгинова.

Как уточнил министр, подобную меру могут ввести лишь при экстренной необходимости.

«Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости», — подчеркнул Шульгинов.

Министерство энергетики Российской Федерации ранее подготовило проект постановления о запрете на экспорт из России бензина и легких дистиллятов сроком на 3 месяца. Делаться это будет для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке. Речь идет о периодах пикового спроса и ремонтов на НПЗ.

Кроме того, разработан проект постановления, вносящий бензин и легкие дистилляты в перечень товаров в список товаров, в отношении которых правительству можно ввести ограничения или запрет на экспорт.

Помимо того, правительство ввело антимонопольные меры для поддержки независимых АЗС. Также эксперты дали прогноз по ценам на бензин в России к концу года