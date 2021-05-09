Финляндия может возобновить ж/д сообщение с Россией в июне

В Финляндии планируют возобновить железнодорожное сообщение с Россией к июню, сообщает финский телеканал MTV uutiset со ссылкой на источник.

Такое решение связано с предстоящим чемпионатом Европы по футболу — в Петербурге финская сборная проведет матчи группового этапа. Отмечается, что передвигаться на поезде с точки зрения эпидемиологических мер безопаснее, чем на автобусе.

По данным источника, правительство рассмотрит этот вопрос на пленарном заседании госсовета 12 мая.

Пассажирское ж/д сообщение между Финляндией и Россией было прервано в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 12 июня по 2 июля пройдет семь матчей чемпионата Европы по футболу.