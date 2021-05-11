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Деловые новости

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Флаг Нидерландов на одной из улиц города Делфт накануне парламентских выборов, 14 марта 2017 год Флаг Нидерландов на одной из улиц города Делфт накануне парламентских выборов, 14 марта 2017 год

Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

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Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 12 мая, денонсировала соглашение между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения и недопущении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, передает РИА «Новости».

Законопроект о денонсации соглашения в Нижнюю палату парламента внесло российское правительство.

«В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года, его действие прекратится с 1 января 2022 года», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее замглавы российского министерства финансов Алексей Сазанов заявил, что Россия откажется от денонсации налогового соглашения с Нидерландами исключительно в том случае, если Амстердам согласится на условия Москвы.

12 апреля правительство России одобрило денонсацию соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. До этого президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на зарубежные счета. Это требует корректировки соглашений с другими странами.

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