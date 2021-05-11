Apple, Google и Microsoft попросили у правительства США $50 млрд

Крупнейшие технологические корпорации США создали коалицию из-за дефицита чипов. В нее вошли крупные производители чипов в стране (Intel, Nvidia и Qualcomm), а также компании, использующие микросхемы в своей технике (Apple, Google, Amazon Web Services, Microsoft, Verizon и AT&T), пишет The New York Times.

По информации газеты, данные компании просят у американского правительства выделить им $50 млрд на исследования и расширение производства полупроводников.

Как сообщает издание, коалиция подготовила и направила в Конгресс США письмо, в котором указала на нехватку полупроводников и отметила, что в долгосрочной перспективе финансирование поможет создать в государстве «устойчивую цепь поставок микросхем без сбоев».

Отмечается, что дефицит чипов произошел из-за недостатка полупроводников, который возник в пандемию коронавируса из-за повышенного спроса на электронику.

Ранее СМИ назвали дату, когда новые продукты от Apple, а именно iPad Pro, iMac и Apple TV 4K, поступят в открытую продажу.

До этого эксперты прогнозировали резкое подорожание электроники российского производства из-за нехватки в целом в мире полупроводниковых микросхем.