Программой туристического кешбэка воспользовались почти 1 млн россиян

Программой туристического кешбэка на начало мая воспользовались почти один миллион россиян. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Государственной думе с отчетом о работе правительства за год, передает РИА «Новости».

По его словам, гражданам было возвращено около 4 млрд рублей. Кроме того, регионы страны получили дополнительные финансовые средства.

«Я лично общался со многими представителями туристического бизнеса в Карелии, на Алтае и на Камчатке. И они говорили, что программа действительно пользуется большой популярностью. Правительство продлило ее до конца года», — сказал председатель правительства.

Он также добавил, что в рамках нацпроекта по развитию внутреннего туризма в регионах будут созданы рабочие места в самых разных отраслях – от сферы услуг до гостиничного бизнеса.

Мишустин также отметил, что это станет стимулом для инвесторов вкладываться в новые проекты в данной сфере, поможет привлечь в Россию гостей из-за рубежа.

21 апреля в ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил продлить программу туристического кешбэка для россиян как минимум до конца текущего года. Он также выступил с инициативой возвращать гражданам 50% стоимости путевки при поездке детей в летний детский лагерь.