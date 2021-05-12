Титов оценил слова Мишустина о жадности компаний и росте цен на продукты

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов объяснил подорожание цен на продукты в стране стремлением компаний максимизировать прибыль, передает РИА «Новости».

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом кабинета министров, заявил, что ответственность за рост цен на продукты питания в стране лежит на некоторых производителях и торговых сетях, которые наживаются на ажиотажном спросе.

«Это не жадность — это закон рыночной экономики, бизнес всегда стремится максимизировать прибыль. Государство должно эффективно регулировать правила игры», — сказал Титов, отметив, что делать это необходимо аккуратно.

По его словам, если бизнесу становится невыгодно и даже убыточно что-либо производить или реализовывать, то он от этого откажется.

В начале года правительство России объявило о введении комплекса мер по стабилизации роста цен на ключевые продукты питания.

До этого тему подорожания продуктов в России поднял президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он призвал не допустить ситуации, при которой россиянам будет не хватать средств на еду.