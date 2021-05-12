В Банке России заявили, что потребность населения в реструктуризации кредитов сохраняется

Российские граждане в апреле подали в банки почти 80 тыс. заявок о реструктуризации кредитов. Данная тенденция свидетельствует, что потребность соотечественников в пересмотре условий кредитных договоров актуальна, заявили в пресс-службе ЦБ России.

«Сохраняется потребность в реструктуризации кредитов и у граждан: в апреле они направили в банки 79,7 тыс. заявок о реструктуризации. Всего на 28 апреля от граждан поступило в банки 3,5 млн обращений об изменении условий кредитных договоров, из которых рассмотрено около 99%», — пояснили в Банке России.

По информации регулятора, всего банками было одобрено свыше 2 млн обращений, то есть порядка 59% от рассмотренных.

Общее число проведенных реструктуризаций составило 1,9 млн на сумму 927,3 млрд рублей, добавили в пресс-службе.

В ЦБ подчеркнули, что представители малого и среднего бизнеса в апреле обращались за реструктуризацией кредитов чаще, чем в марте. Поясняется, что с 1 по 28 апреля 2021 года получено 4,3 тыс. заявок против 4 тыс. в срок с 25 февраля по 31 марта.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует упростить процедуру возврата похищенных кибермошенниками средств.