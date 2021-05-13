Байден снял часть ограничений на перевозки топлива после кибератаки на Colonial Pipeline

Президент США Джо Байден частично снял ограничения на перевозки топлива. Об этом он сказала во время своего выступления в Белом доме, передает РИА «Новости».

Американский лидер отметил, что отменил некоторые ограничения на перевозки топлива, а также обеспечил доступ к вооруженным силам Соединенным Штатам, которые могут предоставить топливо из своих резервов.

До этого стало известно, что жители Соединенных Штатов начали скупать бензин, опасаясь его дефицита после кибервзлома крупнейшей американской трубопроводной компании Colonial Pipeline.

Ранее Байден заявил, что Россия непричастна к масштабной кибератаке на Colonial Pipeline. ФБР подтвердило, что преступная группировка под названием DarkSide несет ответственность за кибератаку на трубопровод. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ никак не связана с хакерской атакой, осуществленной на эту трубопроводную компанию.

8 мая сообщалось, что работа крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline приостановлена из-за кибератаки. Впоследствии власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.