Tesla приостановила использование биткоина для покупки автомобилей

Глава американской компании Tesla Илон Маск объявил, что производитель электрокаров временно приостановил использование биткоина для покупки выпускаемых им автомобилей.

Он отметил, что автоконцерн предпринял данную меру, поскольку деятельность по обеспечению существования и функционирования этой криптовалюты связана с добычей полезных ископаемых, что вызывает экологические проблемы.

«Мы обеспокоены быстрорастущим использованием для создания и операций с биткоином ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов», — написал Маск в своем Twitter.

Он также заявил, что компания также пока не будет продавать и свои запасы этой цифровой валюты.

Ранее в марте Маск сообщил, что электромобили Tesla стало возможно покупать за биткоины.