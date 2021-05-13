В Шереметьево задержан подозреваемый в даче взятки бывший вице-губернатор Мордовии

В московском аэропорту Шереметьево задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин по подозрению в даче взятки в размере 7 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Госдумы Александра Хинштейна.

По его словам, младший сын экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина собирался вылететь в Минск.

«Задержан он в рамках расследования уголовного дела о даче взятки начальнику отделения мордовского центробанка в размере 7 млн рублей за непринятие мер по проверке, скрывшей серьезные нарушения в деятельности банка «Мордовпромстройбанк», — рассказал Хинштейн.

Он также пояснил, что Меркушкин-младший был одним из бенефициаров банка.

По словам депутата, в производстве республиканского СК находится еще одно уголовное дело, по которому проходит Меркушкин-младший. Хинштейн пояснил, что это дело связано с хищением бюджетных средств при покупке республиканской собственности комплекса «Мордовэкспоцентр» по заведомо не соответствующей действительности стоимости. Он также добавил, что, по версии следствия, хищение бюджетных средств составило 217 млн рублей.

Депутат Госдумы подытожил, что уголовные дела были возбуждены в 2020 году по статьям 290 УК РФ («Получение взятки») и 291 УК РФ («Дача взятки»).