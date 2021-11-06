Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной... 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается... 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины... 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси... 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции... 05:03

В США утвердили план развития инфраструктуры страны на $1,2 трлн

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Конгресс США одобрил план по развитию инфраструктуры страны на сумму более $1 трлн, сообщает ТАСС.

Сообщается, что представители прогрессивного крыла Демократической партии в нижней палате до последнего не хотели поддерживать данный законопроект, однако после многочасовых консультаций при участии президента они согласились его утвердить.

Теперь он отправится на подписание президенту США Джо Байдену, который подпишет его в ближайшее время. План предполагает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры на сумму $550 млрд в течение пяти лет.

На строительство мостов и дорог выделят $110 млрд, $11 млрд на программы транспортной безопасности, а $39 млрд потратят на модернизацию общественного транспорта. План также предполагает выделение $42 млрд на развитие инфраструктуры морских портов и аэропортов, а $55 млрд пойдут на систему питьевой воды. Остальные средства выделят на обеспечение населения высокоскоростным интернетом, инвестиции в транспортировку экологически чистой энергии и другие проекты.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность выплат компенсаций мигрантам, пересекшим южную границу США, чьи семьи были разлучены в результате проводимой бывшим президентом страны Дональдом Трампом миграционной политики.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+