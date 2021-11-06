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Россиянам рассказали об основном способе кражи денег у клиентов банков

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Depositphotos

Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артем Казанцев назвал фишинг одним из основных способов мошенников кражи денег у банковских клиентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Злоумышленник присылает СМС-сообщения от имени банка с просьбой перейти по вредоносной ссылке, убеждая таким образом жертву скачать вредоносное ПО для реализации атаки, сообщить требуемые данные для вывода средств и так далее», — объяснил специалист.

Чтобы защититься от взлома банковского приложения на телефоне Казанцев посоветовал скачивать программу из доверенных источников, остерегаться фишинговых электронных писем от мошенников. Также необходимо использовать сложные комбинации паролей для доступа к мобильному банку, включить двухфакторную аутентификацию, настроить оповещения по электронной почте и в самом приложении для мониторинга мошеннической деятельности.

Эксперт напомнил, что финансовую и иную конфиденциальную информацию нельзя отправлять по каналам, которые могут быть перехвачены злоумышленниками. К таким каналам относятся социальные сети и подключение к общественному Wi-Fi.

Если банковские данные стали известны третьим лицам, то клиент должен связаться с банком и немедленно заблокировать карту.

Ранее была раскрыта новая схема обмана россиян на теме денежных выплат от государства.

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