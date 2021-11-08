«Вертолеты России» до 2025 года выпустят более 1100 вертолетов

Холдинг «Вертолеты России» с 2021 по 2025 годы планирует произвести свыше 1100 вертолетов. Об этом заявил глава компании Андрей Богинский, передает «Интерфакс».

По его словам, уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50%.

Кроме того, холдинг в настоящее время разрабатывает однодвигательный вертолет, который со временем может получить электрический двигатель.

Соответствующее заявление Богинский сделал в понедельник, 8 ноября, на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В августе сообщалось, что холдинг «Вертолеты России» планирует заключить контракт с Министерством обороны России на поставку модернизированной «морской» версии разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

В 2021 году «Вертолеты России» и Минобороны заключили контракт на опытно-конструкторские работы по созданию модернизированной версии Ка-52К «Катран», предназначенной для морского базирования.