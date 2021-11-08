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Малый бизнес получит льготное финансирование по программе ЦБ и Корпорации МСП

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Depositphotos

Определен перечень из 28 пострадавших отраслей, которые смогут получить льготный кредит или реструктурировать действующий по пониженной ставке. Ставка по кредиту устанавливается на уровне не выше 8,5 процентов годовых. Для получения льготного кредита до 30 декабря необходимо обратиться в один из уполномоченных банков по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП.

На льготные кредиты могут претендовать гостиницы, общепит, парикмахерские и салоны красоты, химчистки, стоматологии, кинотеатры, санаторно-курортные организации, музеи, зоопарки. Также поддержка распространяется на компании в сфере туризма, искусств и развлечений, спорта и фитнеса, дополнительного образования, присмотра за детьми, проведения конференций и выставок, мелкого бытового ремонта. Помимо этого, в перечень вошли несколько видов розничной торговли непродовольственными товарами, автовокзалы и автостанции, предприятия по пассажирским и автогрузоперевозкам.

«Предприниматели смогут не только получить новые заемные средства по низкой ставке, но и реструктурировать уже имеющиеся кредиты по ставке ниже 8,5%. Это возможно за счет того, что часть рисков за предпринимателей берет на себя Корпорация. Мы предусмотрели специальные лимиты для микро, малого- бизнеса, чтобы они смогли гарантированно получить необходимое финансирование», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, ранее Банк России принял решение о выделении специального лимита для поддержки льготного кредитования банками субъектов МСП из перечня отраслей, в наибольшей степени подверженных влиянию временных противоэпидемических мер, направив на эти цели 60 млрд рублей. Эти средства кредитные организации смогут привлечь под поручительства Корпорации МСП по ставке 4% годовых на срок до 1,5 лет и довести в виде льготных кредитов до бизнеса.

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