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Банкам разрешат без согласия клиентов уничтожать бумажные договоры

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В Госдуму поступил на рассмотрение законопроект о переводе делового документооборота в цифровой формат. В настоящее время ко второму чтению готовятся поправки, согласно которым банкам разрешать уничтожать бумажные договоры и создавать их электронные версии без согласия клиентов, пишут «Известия», ссылаясь на Минэкономразвития.

В министерстве сообщили, что, согласно первому варианту законопроекта, каждый из участников многостороннего документа должен одобрить его утилизацию, поставив усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Только в таком случае финансовая организация сможет уничтожить бумажный оригинал. В ведомстве отметили, что из-за сложности данной процедуры, а также заинтересованности рынка в скорейшей цифровизацией архивов готовятся правки ко второму чтению.

«В частности, наиболее крупные и надежные банки с точки зрения правительства и ЦБ получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной», — заявили в Минэке.

В министерстве добавили, что планируется также разрешить визирование цифровой версии документа физическим лицом не только УКЭП, но и усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Центробанк (ЦБ) России поддержал предлагаемую инициативу. Однако эксперты видят риски для граждан, так как цифровой архив может дать сбой, а его данные — исчезнуть. Кроме того, существуют риски утечек информации.

Ранее российские власти поддержали идею ЦБ об ограничениях на выдачу кредитов, отметив, что такие меры следует распространить только на сектор необеспеченного потребительского кредитования.

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