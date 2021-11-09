В Португалии запретили работодателям беспокоить сотрудников в нерабочее время

В Португалии приняли закон, запрещающий работодателям звонить или писать сотрудникам в нерабочее время. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что в случае нарушения работодателям грозит штраф. Кроме того, компаниям придется помогать работникам с финансовыми расходами, связанными с дистанционным форматом работы, например, с оплатой интернета или электричества.

При этом подчеркивается, что новые правила не будут применяться к компаниям, в которых работают менее десяти человек.

Помимо звонков и отправки текстовых сообщений, работодателям теперь запрещается контролировать своих сотрудников, работающих из дома.

По данным Euronews, Португалия была первой европейской страной, изменившей правила удаленной работы в результате пандемии COVID-19 в январе этого года.

Ранее сообщалось, что каждый пятый работодатель отказывает кандидатам из-за постов в соцсетях.