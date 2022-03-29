Publico: США начали саморазрушение гегемонии доллара после блокировки резервов России

США начали саморазрушение глобальной гегемонии доллара, заблокировав хранимые на Западе золотовалютные резервы Центрального банка России. Такое мнение выразил обозреватель издания Público Рафаэль Поч.

По его словам, Вашингтон четко дал понять всему миру, что средства необходимо обезопасить. Приняв меры о блокировке российских резервов, американские власти захотели показать, что они могут конфисковать средства любого государства, политика которого не приходится им по вкусу.

Поч считает, что такой шаг приведет к тому, что Россия, Китай и другие страны – члены БРИКС начнут искать более безопасные механизмы и валюты. При этом процесс уже запущен, написал обозреватель.

24 марта представитель Белого дома заявил, что США слышат разговоры о том, что Россия пытается использовать свои запасы золота для поддержки рубля — иными словами, продавать золото, чтобы покупать рубли. Поэтому необходимо закрыть любую возможность для России использовать золото для поддержки своей валюты.

В Центральном банке России на это ответили тем, что избежать заморозки части золотовалютных резервов ЦБ в долларах и евро было невозможно.