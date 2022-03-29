В Госдуме подсказали Западу, как оплатить газ за рубли

Зарубежные потребители газа из России могут приобретать рубли на Мосбирже по рыночному курсу, чтобы потом оплатить ими поставки топлива. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Прайм».

«Валюта будет обмениваться по рыночному курсу, который будет определяться на Московской бирже. Могут на форексе покупать, где угодно», — отметил Аксаков. По его словам, рубли можно покупать где угодно, и технически проблем для этого нет.

Он добавил, что для получения рублей компания-потребитель газа должна обратиться на Мосбиржу и выставить заявку на определенное количество рублей. Уже там определяется курс, после чего происходит сделка. Деньги идут на счет «Газпрома», который потом поставляет газ.

Ранее во вторник управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил, что Европейские компании могут оплачивать поставки российского газа через не попавшие под санкции банки или путем открытия дочернего предприятия, «на счет которых переводятся евро/доллары и уже дочка продает валюту на Мосбирже и получает на свой рублевый счет средства, за которые приобретает газ».