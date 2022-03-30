Володин: европейцы должны искать рубли, если хотят получать газ

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров.

«Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. Раньше надо было думать. Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах», — пишет Володин.

Он предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров за счет нефти, удобрений, угля, леса, продовольствия и других товаров. По многим из этих категорий Россия является мировым лидером экспорта.

«У европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным», — считает Володин.

Ранее агентство Reuters сообщило, что поставки газа по «Ямал — Европе» на немецко-польской границей приостановлены.