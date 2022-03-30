Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11
Аналитик рассказал о факторах укрепления рубля 07:00
В Германии испугались, что газовое эмбарго поставит крест... 06:52
МЧС заявили о ликвидации пожара в Красноярском крае, где... 06:37
Плутник: не слышал жалоб «Спартака» на погоду, все играли... 06:31
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52

Украина может начать экспортировать продовольствие через Балтийское море

ABC: Еврокомиссия предложила специальные торговые маршруты между Украиной и Польшей

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos

Еврокомиссия (ЕК) предложила организовать специальные торговые маршруты между Украиной и Польшей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанское издание ABC.

Меры предлагаются, чтобы попробовать сократить влияние конфликта на цепочку поставок сельскохозяйственной продукции.

Согласно данным газеты, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский подтвердил готовность организации устроить «зеленые коридоры», позволяющие Украине вести экспорт продовольствия и грузов через Балтийское море. Отправку предлагается начинать из польских портов.

Войцеховский обсудил данный вопрос с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

При этом предложенные ЕК каналы послужат для доставки продуктов питания из Европы на Украину, обратили внимание в ABC.

В настоящий момент неизвестно, когда могут быть достигнуты договоренности по доставке грузов между украинской и польской сторонами.

Ранее сообщалось, что Украина планирует создать резерв продовольствия на год.

Также на Украине назвали условие для подписания гарантий безопасности.

Все новости на тему:
Кризис на Украине
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+