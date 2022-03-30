Эстония предлагает восстанавливать Украину на деньги РФ за энергоносители

В Эстонии считают, что можно восстанавливать Украину на деньги от доходов РФ, вырученные от нефти и газа, заявила глава эстонского МИД Эва-Мария Лиймет. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Цена военных действий для России должна быть очень высокой, поэтому к концу года ЕС сократит поставки ископаемого топлива из России на две трети», — уточнила глава ведомства.

Также Лиймет подчеркнула, что для влияния на Москву, премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила на Совете Евросоюза временно депонировать платежи за российские газ и нефть.

По утверждению главы эстонского МИД, важно, что продолжаются переговоры между Украиной и РФ.

При этом Эстония продолжит работу по трем направлениям, среди которых поддержка Украины, усиление политической и экономической изоляции РФ, а также укрепление собственной безопасности, заключила Лиймет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Великобритания готовит новый пакет санкций в отношении России.