Песков подтвердил, что рассматривается схема оплаты в евро за газ через Газпромбанк

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что РФ сейчас рассматривает схему оплаты за газ зарубежными партнерами в евро через Газпромбанк, который потом будет переводить средства в рубли.

При этом представитель Кремля не захотел разглашать детали этой схемы, и будет ли она распространяться на другие страны, а не только ФРГ.

«Детали последуют, сейчас мы не будем в деталях это раскрывать», — сказал Песков, добавив, что все детали доведены до немецких властей, а также руководства Франции и Италии.

28 марта президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

Позже страны G7 приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов.

30 марта Путин провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, а затем и с премьер-министром Италии Марио Драги по вопросу оплаты российского газа.