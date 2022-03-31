В Италии допустили возможность в будущем оплачивать газ из РФ в рублях

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы, что теоретически возможно будет оплачивать газ и товары не в долларах или евро, но в таком случае для этого понадобится время, сообщает ТАСС.

«(Оплата в рублях) неприемлема из-за указания валюты в контрактах, все мировые обмены происходят в одной валюте. Переход на другую валюту возможен, но технически крайне сложен. Можно попробовать, но потребуется время», — объяснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что страна сейчас рассматривает схему оплаты за газ зарубежными партнерами в евро через Газпромбанк, который потом будет переводить средства в рубли.

28 марта Владимир Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с рядом стран до 31 марта.

Позже страны G7 приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов.