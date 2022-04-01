Авиакомпании предложили правительству почти 100 мер для поддержки отрасли

Российская ассоциация воздушного транспорта (АЭВТ) направила в правительство предложения по мерам поддержки отрасли «в условиях внешнего санкционного давления». Об этом пишет РБК.

Инициативы изложены в письме президента организации Владимира Тасуна, которое он отправил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 21 марта. Сообщается, что эти предложения уже были перенаправлены для проработки в Минтранс — в них 98 пунктов.

На субсидирование внутренних перевозок в 2022 году президент Владимир Путин уже выделил перевозчикам 100 млрд руб.

Среди прочего авиаперевозчики требуют освобождение зарегистрированных в России воздушных судов от налога на имущество, освобождение от транспортного налога. Они также хотят введения нулевой ставки НДС для внутренних перевозок пассажиров и грузов по всей России, выкуп за счет средств федерального или регионального бюджетов самолетов у лизинговых компаний, государственную поддержку перевозчиков субсидиями по примеру пандемийного 2020 года.