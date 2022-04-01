Власти ФРГ откатались комментировать возможную национализацию «дочек» «Газпрома»

Представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон на брифинге в Берлине отказалась комментировать сообщения о национализации немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти», передает РИА «Новости».

«Я не комментирую эти сообщения прессы и не спекулирую на эту тему», — заявила, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.

Отмечается, что подобные «гипотетические вопросы» отказались комментировать и в кабмине ФРГ.

Ранее газета Handelsblatt писала том, что власти Германии прорабатывают сценарий национализации дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти». Речь идет о Gazprom Germania, которая управляет несколькими крупными газохранилищами в Германии, и Rosneft Deutschland.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемым даже проработку такого вопроса. По его словам, такой план серьезно нарушал бы и «все мыслимые и немыслимые» договоренности.