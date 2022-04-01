Замглавы Центробанка Ирана сообщил о желании торговать с РФ в национальных валютах

Иран намерен проводить торговые операции с РФ в национальных валютах двух стран – рублях и туманах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Центробанка Ирана по международным делам Мохсена Карими.

По словам замглавы кредитного учреждения, уже есть определенные договоренности с российской стороной.

«Есть и договоренности, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и туманах», — пояснил Карими.

В настоящий момент подробности будущего сотрудничества Москвы и Тегерана в сфере торговли не приводятся.

Ранее «Газпром» начал направлять контрагентам уведомления о новом порядке расчетов за газ в рублях.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил отмену расчетов за газ РФ в рублях при возникновении «иных условий».