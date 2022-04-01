В Лондоне биржа металлов запретила выставлять продукцию из РФ

Лондонская биржа металлов (LME) запретила размещать металлы из РФ со складов в Великобритании, об этом сообщила пресс-служба биржи.

Причиной такого шага стало решение правительства страны о введении 35-процентного тарифа на ввоз некоторых российских товаров. В заявлении биржи подчеркивается, что металлы на складах Великобритании в нынешних условиях не могут быть отправлены в какое-либо другое место без «значительных финансовых затрат», способных привести к риску изменения их стоимости.

Под запрет попали железная руда, медь, железо, алюминий, никель, серебро, сталь и свинец.

Ранее Глава Лондонской биржи металлов Мэттью Чемберлен рассказывал, что обсуждал с правительством Великобритании запрет на российские металлы. Он пояснил, что их приобретение вызывает беспокойство у представителей площадки, так как биржа хочет быть уверена, что «не финансирует совершение каких бы то ни было злодеяний».