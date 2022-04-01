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РБК: коллекторы сообщили о массовых отказах ФССП России взыскивать долги

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Global Look Press

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев на открытом чрезвычайном съезде по взысканию заявил, что финансовые организации не могут в полной мере взыскивать долги физлиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), сообщает РБК.

«Первыми проблему заявили уже 18 марта коллекторские агентства: некоторые коллекторские агентства заметили падение перечислений до 50% по сравнению с предыдущими подобными периодами. Микрофинансовые организации говорят о падении перечислений до одной трети. Даже системно значимые кредитные организации говорят о падении перечислений до 5% неделя к неделе», — рассказал Мехтиев, добавив, что проблемы возникают у более 60 организаций.

Управляющий директор Первого клиентского бюро (ПКБ) Павел Михмель объяснил, что не было каких-то общих установок о прекращении взысканиий по исполнительным листам. Однако приставы стали обращать внимание на банки и коллекторские организации, зарегистрированные за рубежом или имеющие иностранных выгодоприобретателей, и начали прекращать перевод средств на их счета, руководствуясь указом президента РФ о контрсанкциях.

5 марта Владимир Путин подписал указ, устанавливающий «временный порядок» исполнения обязательств перед кредиторами, связанными с «недружественными» странами.

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