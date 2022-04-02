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Банкир Павлов: по ипотеке со ставкой выше 20% в основном занимают не более 1 млн рублей

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Заместитель председателя правления Абсолют банка» Антон Павлов рассказал, что по ипотеке со ставками выше 20% клиенты банков в основном занимают до 1 млн руб. и собираются погасить кредит в максимально короткие сроки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Спрос на ипотеку по стандартным программам есть. И это не единичные сделки», — рассказал Павлов.

По его словам, в основном речь идет о кредитах на небольшие суммы, до 1 млн руб., то есть размер займа составляет порядка 20-30% от общей величины сделки. Как правило, клиенты, которые берут ипотеку по рыночным ставкам, либо рассчитывают достаточно быстро погасить кредит, либо, таких людей меньше, хотят провести рефинансирование в момент, когда ставки снизятся.

Ранее стало известно, что за февраль 2022 года средний размер ипотечного кредита в России достиг 4 млн руб., что на 40% больше значений за аналогичный период 2021 года.

По данным Национального бюро кредитных историй, среди регионов России в феврале лидером по ипотечному кредитованию стал Татарстан, где за год средний размер ипотечного кредита вырос на 62,4%.

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