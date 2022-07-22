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Лавров: Россия и Африка работают над сокращением доли доллара и евро в торговле

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Depositphotos

Россия и страны-партнеры из Африки работают над поэтапным сокращением доли доллара и евро во взаимной торговле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для египетской газеты «Аль-Ахрам», конголезской «Депеш де Браззавиль», угандийской «Нью Вижн», а также эфиопской «Эфиопия Хэрольд», опубликованной на сайте МИД РФ.

Дипломат подчеркнул, что текущая геополитическая ситуация требует определенной корректировки механизмов РФ и африканских государств. И в первую очередь это касается налаживания безопасной систем финансовых расчетов, которые были бы защищены от влияние извне.

Так, Россия совместно с африканскими партнерами проводит работу по расширению использования национальных валют и платежных систем и отказа от доллара и евро во взаимной торговле, отметил Лавров.

По словам министра, российская сторона предлагает создать независимую и эффективную финансовую систему, защищенную от потенциального воздействия со стороны враждебно настроенных стран.

Россия с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы постепенно отказаться от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в рублях будут рассматривать как невыполнение обязательств по договорам.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет всесторонне поддерживать страны Африки.

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