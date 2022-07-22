В Швейцарии могут отключить электричество в ряде районов в целях экономии

В связи с приближающимся энергетическим кризисом в странах Запада готовятся к ограничениями, как Швейцарии, планирующей выключать электричество в ряде районов на 4-8 часов. Об этом сообщает Basler Zeitung.

Ограничения будут вводиться по стране на фоне антироссийских санкций и возможного дефицита российского газа.

Издание, ссылающееся на участников рынка, информирует, что власти Швейцарии оценивают эффект от различных сценариев экономики.

Согласно ожиданиям властей, простые призывы к экономии помогут сократить потребление российского топлива лишь на 5%.

Тем не менее некоторые предприятия, где это реально, перейдут на нефтепродукты вместо газа.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, что во Франции опасаются остановки производств из-за дорогого газа и электричества.