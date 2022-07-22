Путин поручил кабмину установить ставку льготной ипотеки не выше 7%

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%.

«Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования», — говорится в публикации на сайте Кремля.

Поручение необходимо реализовать до 25 июля.

В конце июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%.

До этого Путин поручил расширить программу льготной семейной ипотеки для семей, в которых ребенок родится до конца 2023 года. Также он обязал продлить действие компенсаций по ипотеке для многодетных семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились до 31 декабря 2023 года.