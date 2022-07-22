Bloomberg: перевозчики иранской нефти переключились на российское сырье

Танкеры, прежде перевозившие иранскую нефть, теперь занимаются транспортировкой российского сырья, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Vortexa, которая специализируется на аналитике морских перевозок.

По данным сотрудников Vortexa, с начала апреля в перевозке российской нефти и нефтепродуктов было задействовано 11 подобных танкеров, которые совершили за этот период не менее 15 погрузок.

Как утверждают аналитики, большая часть этих судов имеет довольно малые размеры, позволяющие перевозить им до 730 тыс. баррелей за одно плавание. При этом по их оценкам, к июлю дневной объем перевозок российских нефтепродуктов на этих кораблях достиг 250 тыс. баррелей. Два месяца назад этот показатель достигал 170 тыс. баррелей в сутки.

Журналисты Bloomberg связывают такие изменения с антироссийскими санкциями, вступившими в действие с начала эскалации конфликта на территории Украины. Отечественные поставщики вынуждены отказаться от традиционных партнеров в пользу компаний, привыкших работать под санкциями и требующих за это повышенную цену.

Ранее сообщалось о прекращении контейнерных перевозок из России в крупнейший транспортный порт Европы — нидерландский Роттердам. Это произошло на фоне падения поставок российского сырья в последние месяцы.