В Москве на ресторане «Вкусно — и точка» появилась первая вывеска

На ресторане «Вкусно — и точка» появилась первая вывеска. Заведение находится на Можайском шоссе, 43/1 в Москве. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Также издание со ссылкой на пресс-службу компании пишет, что в ближайшие месяцы вывески «Вкусно — и точка» появятся на фасадах предприятий сети по всей стране.

С июня свою работу возобновили более 300 точек компании. До конца августа «Вкусно — и точка» планирует открыть еще более 550 ресторанов.

Ранее сообщалось, что владелец компании «Клуб-Отель» Александр Говор, который выкупил российскую сеть McDonald's, планирует возобновить работу всех ресторанов быстрого питания в течение двух месяцев.

После открытия точек в Москве и Московской области возобновят работу рестораны на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Американская McDonald's Corp в мае решила продать свой бизнес Говору. Он был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири. В начале июня ФАС одобрила «Клуб-Отелю» сделку по приобретению ООО «Макдоналдс» и ООО «ДВРП». Затем ООО «Макдоналдс» поменяло название на «Система ПБО».