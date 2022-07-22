Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Херсоне приостановил работу гуманитарный центр «Единой России» 14:37
Московская студентка обвинила знакомого в шантаже из-за ее... 14:36
Продюсер Шатунова рассказал о травмах певца из-за ненависти... 14:35
ЭСК РФС признала ошибочным решение не удалять игрока... 14:34
Volkswagen готовит к продаже завод в Калуге 14:33
Шакира увезла детей в Мексику после расставания с Пике 14:33
В Банке России сообщили о снижении выявления фальшивых... 14:33
Ученые обнаружили пищевую добавку, которая снижает риск... 14:28
Песков сообщил, что Путин и Эрдоган в Сочи могут обсудить... 14:27
МО РФ запустило паромную линию из Ейска в Мариуполь... 14:26
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Журналист Штир: Венгрия не будет делиться энергоресурсами с другими странами ЕС

close
100%
Ana Maria Otero/AP

Член Валдайского клуба, венгерский журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир в интервью РИА «Новости» заявил, что Венгрия не будет делиться энергоресурсами с другими европейскими странами, которые спровоцировали энергетический кризис, внеся российские энергоносители в санкционный список.

Он напомнил, что когда ЕС обсуждал эмбарго на нефть, Будапешт сразу назвал это тупиковой идеей. Тогда, вспоминает Штир, Венгрия получила много упреков в том, что страна разрушает солидарность, единство Евросоюза и так далее.

«Теперь выясняется, что да, венгры были правы, что это тупик. Как Орбан говорит, это выстрел сначала в ноги, теперь уже в легкие. Это уже начинают в Евросоюзе понимать, что будут большие проблемы. И тогда они решили по-другому (проявить) солидарность — разделить ресурсы, но Венгрия однозначно не хочет и не собирается делиться с теми странами, которые спровоцировали этот кризис. Это несправедливо, мягко говоря», — отметил он.

Журналист также подчеркнул, что некоторые члены ЕС, обсуждая запрет на нефть из России, «не хотели солидаризироваться с теми странами, у которых нет выхода к морю».

Ранее сообщалось, что поставки российской нефти по трубопроводу в Венгрию выросли с 1 по 14 июля на 41%, до 20,7 тыс. тонн в сутки.

Все новости на тему:
Санкции против России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+