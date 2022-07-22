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Набиуллина заявила, что экономический спад в России будет более растянутым во времени

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что спад в экономике РФ окажется более длительным и менее глубоким, чем изначально предполагалось. Об этом сообщает ТАСС.

Набиуллина выступила в пятницу, 22 июля, на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров российского регулятора.

«Поступающие данные указывают на то, что экономический спад будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким», — пояснила Набиуллина.

Каких-либо прогнозов и сроков, связанных с ситуацией вокруг экономики РФ, Набиуллина не привела.

Также стало известно, что Банк России понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года до 12-15%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год Банк России сохранил на уровне 5-7%.

Кроме того, эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов предположил, что годовая инфляция в России к концу декабря 2022-го составит 14-14,5% или 15,8%.

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