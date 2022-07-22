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В Белоруссии не придали значения объявлению агентствами дефолта по долгу страны

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Global Look Press

Признание рейтинговыми агентствами дефолта по еврооблигациям Белоруссии не имеет значения для Минска. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, пишет агентство «БелТА».

По его словам, Минск готов выполнять свои обязательства перед внешними кредиторами.

«Если в прошлой нормальности объявление дефолта явилось бы серьезным вызовом для Белоруссии, потому что это имело бы определенные последствия, то сейчас это не имеет никакого значения для нас», — сказал он.

Головенко подчеркнул, что власти страны категорически не согласны с тем, что «некие агентства» объявили о «некой дефолтной стадии» Белоруссии.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте с уровня С («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт», или дефолт по отдельным обязательствам).

За несколько дней до этого международное рейтинговое агентство Moody's объявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Сообщалось, что Минск 13 июля должен был выплатить $22,9 млн по десятилетним еврооблигациям Belarus-27, но Минфин республики провел платеж в национальной валюте и держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.

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