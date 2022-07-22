В Банке России заявили, что курс рубля в июне-июле еще не «переложен» в текущие цены

Курс рубля за первые два летние месяца 2022 года пока не «переложен» в текущие цены в полном объеме. Об этом заявил зампредседателя российского Центробанка Алексей Заботкин, пишет ТАСС.

«Курс (рубля) менялся очень сильно и в одну сторону, и в другую. И наверное те уровни курса, которые мы наблюдаем в июне-июле, пока еще не переложены в цены в полном объеме», — сказал Заботкин.

По словам зампредседателя Банка России, значение курса рубля за июнь — июль, скорее всего, не переложили в свои бизнес-планы и многие компании. Заботкин отметил, что предприниматели ждут иные значения национальной валюты.

На прошлой неделе представители банков, входящих в топ-50 по активам, рассказали в разговоре с «Газетой.Ru», что курс 70+ руб. за доллар является наиболее оптимальным для большинства российских экспортеров и производителей.

Ранее 22 июля ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин допустил падение курса рубля из-за принятия со стороны Запада решения по ограничению цены на российскую нефть.