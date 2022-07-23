В Госдепе заявили о заинтересованности перевозчиков в использовании российских портов

Координатор американской санкционной политики в структуре Госдепартамента США Джеймс О'Брайен заявил о заинтересованности перевозчиков и страховщиков в использовании крупных российских портов, передает ТАСС.

Он отметил, что санкции Соединенных Штатов направлены главным образом на то, чтобы «снизить возможности России по дестабилизации своего соседа», и не распространяются на российское продовольствие или удобрения.

«Есть недовольство по поводу цен, но это не имеет отношения к нашим действия», — сказал представитель Госдепа.

По его словам, основную проблему якобы создает риторика РФ и «расстановка сил в Черном море».

«Крупные страховые компании и перевозчики неохотно пользуются в особенности главными российскими портами в Черном море из-за того, что Россия с февраля говорит о том, что будет расценивать коммерческую активность в качестве потенциальной цели», — пояснил О'Брайен.

Он указал, что Вашингтон «хотел бы увидеть изменения в российской риторике и расстановке сил». Это привело бы к тому, что «перевозчики перестали бы чувствовать угрозу», считает координатор. Он также отметил, что если эти изменения будут, то, по его мнению, «появится возможность для осуществления поставок российского продовольствия и удобрений».

22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины по Черному морю. Также было подписано соглашение о снятии ограничений на поставку российского продовольствия и удобрений на экспорт.