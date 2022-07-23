Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Карпович прокомментировала тайную свадьбу Прилучного с Брутян 13:24
В России покажут популярный турецкий сериал «Номер... 13:22
Захарова объяснила, почему западные СМИ предпочитают Лаврова Боррелю 13:22
Кремль рассчитывает, что инициатива в США против поставок нефти... 13:21
ФАС оштрафовала металлопрокатчиков на 1,7 млрд рублей из-за... 13:21
Кадыров: многие страны стали понимать, что Россия успешно завершит... 13:18
В МИД КНР отреагировали на заявления США... 13:16
Правоохранители изъяли у жителей Полтавской области Украины... 13:15
В одном из московских прудов нашли тело мужчины 13:10
Песков заявил, что Путин и Эрдоган обсудят тему военно-технического... 13:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Госдепе заявили о заинтересованности перевозчиков в использовании российских портов

Представитель Госдепа О'Брайен: перевозчиков и страховщиков интересует использование портов РФ

close
100%
Depositphotos

Координатор американской санкционной политики в структуре Госдепартамента США Джеймс О'Брайен заявил о заинтересованности перевозчиков и страховщиков в использовании крупных российских портов, передает ТАСС.

Он отметил, что санкции Соединенных Штатов направлены главным образом на то, чтобы «снизить возможности России по дестабилизации своего соседа», и не распространяются на российское продовольствие или удобрения.

«Есть недовольство по поводу цен, но это не имеет отношения к нашим действия», — сказал представитель Госдепа.

По его словам, основную проблему якобы создает риторика РФ и «расстановка сил в Черном море».

«Крупные страховые компании и перевозчики неохотно пользуются в особенности главными российскими портами в Черном море из-за того, что Россия с февраля говорит о том, что будет расценивать коммерческую активность в качестве потенциальной цели», — пояснил О'Брайен.

Он указал, что Вашингтон «хотел бы увидеть изменения в российской риторике и расстановке сил». Это привело бы к тому, что «перевозчики перестали бы чувствовать угрозу», считает координатор. Он также отметил, что если эти изменения будут, то, по его мнению, «появится возможность для осуществления поставок российского продовольствия и удобрений».

22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины по Черному морю. Также было подписано соглашение о снятии ограничений на поставку российского продовольствия и удобрений на экспорт.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+