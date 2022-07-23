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Сенатор Абрамов допустил возвращение курса рубля к прежним показателям до конца 2022 года

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Зампред комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил РИА «Новости», что Центробанк может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% до конца года, а вслед за этим может произойти возврат к прежнему курсу рубля около 70-80 рублей за евро.

22 июля Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта до 8%.

«Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в пять процентов», — сказал Абрамов.

Он пояснил, что в результате вырастет доступность кредитов и для населения, и для промышленности и экономики. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию российского производства.

«Снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств», — отметил сенатор.

Абрамов ожидает, что вместе со снижением ключевой ставки будет снижаться и курс рубля к прежним значениям.

«Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы», — пояснил он.

Ранее глава Центробанка Набиуллина заявила, что в сентябре будут продлены ограничения на выдачу наличной валюты.

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