В Ассоциации владельцев кинотеатров уточнили данные об уходе IMAX из России

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил, что американская компания IMAX, чью систему используют кинотеатры по всему миру, приостановила деятельность в России, но не ушла окончательно, передает РИА «Новости».

Как рассказал Воронков, он пытается расторгнуть договор с IMAX в течение трех месяцев, но пока получил от нее только информацию, что они временно не могут вести бизнес в России.

«Они называют это обстоятельство временным форс-мажором и не хотят подписывать расторжение договора. Официальная позиция, единственное письмо, которое официально я видел от них, — это то, что они временно приостанавливают свою деятельность в России», — отметил глава ассоциации.

Он считает, что нежелание IMAX расторгать десятилетний контракт с РФ может указывать на то, что компания не знает, что делать, либо считает, что это временно».

При этом другой член Ассоциации владельцев кинотеатров, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев заявляет, что корпорация IMAX ушла из России.

«Мы знали, что корпорация IMAX уходит из России окончательно и полностью, и последним днем ее присутствия было 31 мая. С 1 июня офис в России закрыт, сотрудники уволены и корпорация IMAX в России не присутствует», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Исаева, уход компании, в частности, связан с отсутствием контента в формате IMAX, который можно выпускать.

Ранее «Бюллетень кинопрокатчика» сообщал, что компания IMAX ушла из России.