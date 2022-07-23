Ассоциация владельцев кинотеатров: Disney и Sony ищут пути для параллельного импорта в РФ

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что киностудии Disney и Sony ищут каналы для параллельного импорта в Россию. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Все студии закрыли офисы, но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — сказал он.

Ранее компания Disney полностью приостановила прокат своих фильмов в российских кинотеатрах с 7 апреля.

В начале марта компания Disney прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов. Решение затронуло в том числе вещания принадлежащих компании телеканалов, деятельности круизной линии Disney Cruise Line, производства контента и продукции, их лицензирования, издания журнала National Geographic.

При этом в Disney заверили, что все сотрудники, работающие в РФ, сохранят свою работу. В структуру медиаконгломерата входят Lucasfilm, MARVEL, Pixar, Maker Studios и другие.