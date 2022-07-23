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Глава МИД Парагвая заявил, что страна заинтересована в развитии торговли с Россией

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Depositphotos

Министр иностранных дел Парагвая Хулио Сесар Арриола заявил, что страна заинтересована в продвижении двусторонних торговых отношений с Россией, пишет РИА «Новости».

По его словам, у Асунсьона очень хорошие отношения Москвой.

«У нас очень хорошие отношения, Россия покупает 40% парагвайского мяса, это наш второй покупатель после Китая», — сказал Арриола.

Накануне заместитель главы МИД Парагвая Рауль Кано заявил, что украинский кризис оказывает негативное влияние на российско-парагвайскую торговлю. По его словам, Асунсьон пока не собирается отказываться от российского рынка или разрывать отношения с Москвой, несмотря на возникшие сложности.

Ранее 23 июля автор ежедневной немецкой газеты Junge Welt написал, что введенные Западом антироссийские санкции продемонстрировали странам Латинской Америки, что на западных партнеров полагаться нельзя.

В материале указали, что с начала спецоперации на Украине главы южноамериканских государств стали подчеркивать свой нейтралитет в этой ситуации или осуждать конфронтацию с Москвой. В качестве примера автор привел решение отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на саммите Mercosur (торговая организация стран Южной Америки).

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