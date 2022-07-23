Национальное фитнес-сообщество спрогнозировало резкое падение спроса на фитнес-клубы

Оборот рынка фитнес-клубов к концу 2022 года будет отставать на 13% от показателей, которые были до пандемии. Об этом пишет

BFM.ru со ссылкой на прогноз «Национального фитнес-сообщества» (НФС).

Дело в том, что с конца февраля клиенты предпочитают экономить и отказываются от годовых клубных карт в пользу краткосрочных. По словам руководителя сети World Gym Ольги Киселевой, индустрия едва начала выходить на уровень доходов 2019 года, как опять наступил кризис.

«Мы работаем относительно показателей 2019 года практически плюс 1-2%. Я не могу сказать, что в настоящий момент ситуация в отрасли ухудшилась. Но мы понимаем, видим и слышим по нашим клиентам, что ситуация усугубляется, потому что часть клиентов все равно не продлевает клубное членство, часть потеряла работу, у части снизился доход», — сказала Киселева.

Отмечается, что за два года в России количество фитнес-клубов сократилось на 40%, за счет чего снизились конкуренция. Это помогает устоять игрокам, которые остались на рынке — клиенты закрытых клубов перешли на их площадки.

В мае в Национальном фитнес-сообществе сообщали, что, начиная с февраля 2022 года российские фитнес-центры снова начали терять клиентов.