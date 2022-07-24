Эксперт Дайнеко рассказала, как добиться безопасности от телефонных мошенников

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, как добиться безопасности от телефонных мошенников, сообщает РИА «Новости».

«Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают, тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично», — пояснила Дайнеко.

Она напомнила, что главными методами защиты от телефонных мошенников является сохранность данных и отказ делиться личными данными.

«Передавая свои персональные данные, нужно оценивать целесообразность их передачи/обработки организацией, а передавать только в том объеме, который необходим для оказания услуги, а после — отзывать такие разрешения», — пояснила Дайнеко.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что мошенники стали чаще использовать «социологические опросы» и «исследования потребителей», чтобы создать базы данных потенциальных жертв.