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Производитель картофеля фри McCain продал бизнес в России бизнесмену из Тулы

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Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупнейший канадский производитель картофеля фри McCain Foods Limited продал бизнес в России предпринимателю из Тулы Василию Стародубцеву. Об этом сообщается на сайте Корпорации развития Тульской области.

«Владельцем российского предприятия канадского производителя картофеля фри McCain Foods – ООО «Маккейн Фудс Рус», которое должно было строить завод по переработке картофеля в Тульской области, стал бизнесмен Василий Стародубцев — внук Василия Стародубцева, тульского губернатора в 1997–2005 годах», — отметили в публикации.

В сообщении указали, что завод по выпуску продуктов из замороженного картофеля сохранит свой профиль, который был задуман изначально.

Пресс-служба корпорации указала, что правительство Тульской области несколько месяцев искало покупателя после решения компании по приостановки строительства завода на территории региона.

McCain Foods – крупный мировой производитель картофеля фри, основанный в 1957 году в Канаде. В России же ООО «Маккейн Фудс Рус» в мае 2021 года начало строительство завода по переработке картофеля, став первым иностранным резидентом в ОЭЗ «Узловая» Тульской области.

12 июля основатель Kannam Chicken Николай Ким заявил, что руководство сети кафе Kannam Chicken, меню которого основано на блюдах из жареной курицы, начало переговорный процесс по покупке сети ресторанов быстрого питания KFC.

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