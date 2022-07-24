Sohu: США могут лишиться Аляски из-за антироссийских санкций

Россия готовится к контрудару на санкции со стороны США, из-за которых Вашингтон рискует потерять Аляску, считает китайское издание Sohu.

Обозреватели издания полагают, что отношения между двумя сверхдержавами «накалились до предела». Журналисты уверены, что Вашингтон хочет «довести Россию до банкротства и разрушить ее экономику», отметив желание некоторых американских чиновников также включить РФ в список стран, спонсирующих терроризм.

Издание отмечает, что США планируют навредить российской экономике и изолировать РФ от мира.

«Россия не позволит Штатам делать все, что они хотят. Москва подготовила контрудар. Недавно председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин внезапно заявил, что у России есть, что возвращать, — например, Аляску», — отмечается в статье.

Авторы также отметили, что Вашингтон никогда не участвовал в прямом конфликте ни с Россией, ни с СССР, но, по мнению китайских обозревателей, Москва будет в состоянии ответить в случае радикальных мер США.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил США возвращением Аляски в состав России. Он отметил, что Вашингтон не должен распоряжаться российскими ресурсами за границей, потому что у России есть что возвращать.