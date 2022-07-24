The Mirror: из-за роста цен британцы начали экономить на похоронах

Жители Великобритании начали экономить на похоронах на фоне резкого роста цен и рекордной инфляции. Об этом пишет таблоид The Mirror, ссылаясь на отчет страховой компании Sunlife.

Согласно результатам исследования, у каждой шестой семьи возникли серьезные финансовые затруднения. Каждая такая семья уменьшила затраты на гроб и цветы.

Как сообщается, крематории подняли цены, чтобы компенсировать увеличение стоимости топлива. По информации издания, в ряде районах Британии плата за кремацию превышает 1 тыс. фунтов стерлингов (порядка 70 тыс. рублей).

Кроме того, в статье указывается, что британцы должны заплатить за транспорт и аренду зала для проведения прощальной церемонии.

«Сейчас все больше людей выбирают только кремацию без каких-либо дополнительных услуг», — отмечает The Mirror.

Ранее газета Financial Times писала, что новости о рекордном подорожании стоимости жизни в Британии вызывают серьезное недовольство ее жителей.

Как говорится в материале издания, инфляция в июне оказалась гораздо выше прогноза и достигла 9,4%. Это худший показатель среди стран «Большой семерки» (G7). Главным ее триггером в прошлом месяце стало подорожание продовольствия (на 9,8%) и бензина (скачок на 18,1 пенса за литр).

Издание предупредило, что ситуация может значительно ухудшиться в октябре, когда увеличатся оптовые цены на энергоносители.