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«Известия»: продукты питания вытеснили маски из топ-5 самых покупаемых товаров в России

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Global Look Press

Яйца, сладкие газированные напитки, картофель, томаты и черешня стали самыми покупаемыми продуктами в России этим летом, сообщают «Известия», ссылаясь на специалистов ресурса «Чек Индекс», которые получают информацию от оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В материале отмечается, что год назад в этот топ-5 входили яйца, негазированная вода, бананы, одноразовые маски и яблоки. По словам экспертов, на изменения повлиял уход из России иностранных компаний, а также спад ковид-напряженности.

«Особенностью этого летнего сезона стали газированные напитки, которые вышли в топ покупок», — отметили эксперты.

По их мнению, интерес к ним был разогрет иностранными производителями, которые весной говорили об уходе своих флагманов с российского рынка. Такие продукты были заменены отечественными аналогами.

Анализу ресурса «Чек Индекс» подверглись данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД» о продажах с 1 июня по 15 июля текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Оператор получает информацию от 1,1 млн онлайн-касс в России.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что появление в России нового подвида «омикрон-штамма» коронавируса ВА.2.75 «кентавр» является признаком окончания эпидемии, и вводить дополнительные ограничения не потребуется.

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